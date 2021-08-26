Завершение летнего сезона на Чёрном море будет жарким и сухим

Если на карпатских курортах – почти осень, на приморских – жаркое лето.

Конец лета на приморских курортах Украины будет малооблачным и довольно жарким. Местами пройдут кратковременные дожди, но общую картину погоды локальные осадки не изменят, сообщает Sinoptik.ua.

Август на море – это и палящее солнце, и прогретая до +25 градусов вода возле пляжей, и разнообразие фруктов, горы арбузов, сочные персики. И ни одной медузы в море. Правда, в пятницу, 27 августа, будет облачно и температура воздуха станет на пару градусов ниже. Но в выходные, по прогнозу, снова ожидается ясная погода и жара до +33 °С.

Если верить, что каждый третий житель земли является метеозависимым, то многим следует поберечь себя 26-27 августа. На солнце были зафиксированы более 15 вспышек, которые направлены в сторону нашей планеты. А 26-27 августа геомагнитные возмущения достигнут силы в 4-5 баллов.

В Затоке ожидается малооблачная погода, температура воздуха +25…+29 °С. В четверг пройдёт кратковременный дождь. Самым ясным и жарким днём здесь на этой неделе станет воскресенье.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий и помните: «Каждая погода — благодать».