За $2,5 тысячи харьковчанин пытался подкупить одесского пограничника

За 2500 долларов США 26-летний харьковчанин планировал «договориться» с сотрудником Госпогранслужбы в Одесской области о налаживании сотрудничества по организации канала незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Горе-организатор сначала пытался «решить» все вопросы по телефону, впоследствии всё же настоял на встрече с пограничником лицом к лицу», — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт незаконной сделки при непосредственной передаче средств охраннику границы.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Мероприятия по разоблачению уголовного правонарушения проводили оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду, следователи Национальной полиции при процессуальном руководстве Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в пункте пропуска «Староказачье», что в Одесской области на границе с Молдовой, пограничники с поличным задержали 43-летнего одессита при попытке незаконной переправки через государственную границу гражданина Украины призывного возраста. Для реализации задуманного плана организатор схемы обратился к пограничнику, чтобы он помог за 8 тыс. долларов США беспрепятственному выезду за границу 37-летнего жителя Одесской области.

Фото и видео: Госпогранслужба

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