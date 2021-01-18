В Турции идентифицировали тело капитана затонувшего украинского судна Arvin

В Бартыне (Турция) идентифицировали тело погибшего моряка из числа членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего вчера в Чёрном море. Им оказался капитан судна, гражданин РФ, 36-летний ростовчанин Виталий Галенко.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом Укринформу сообщил консул Украины в Анкаре Андрей Билык.

«Прошла процедура опознания тела погибшего моряка, им оказался капитан судна, гражданин Российской Федерации», — отметил Билык.

В процедуре опознания принял участие прокурор, ответственный за дело о затонувшем украинском сухогрузе.

По словам украинского консула, несмотря на сложные погодные условия, поисково-спасательная операция продолжается. Работают два вертолёта, жандармерия патрулирует береговую линию.

«Если погодные условия наладятся, то после 15.00 (14.00 по Киеву) турецкая сторона обеспечит мониторинг морского дна в районе аварии», — сказал консул.

Также он сообщил, что украинские моряки, которые были спасены и сегодня выписаны из больницы, чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут доставлены в Анкару, откуда планируется их перелёт в Украину.

«Сейчас проводятся мероприятия по документированию граждан для возвращения их в Украину. Ожидаем, что их возвращение будет осуществлено завтра, 19 января», — сообщил глава Консульства при Посольстве Украины в Турции.

Всем морякам были сделаны тесты на коронавирус, результаты у всех отрицательные.

Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз вёз из грузинского порта Поти в болгарский Бургас груз селитры и затонул по причине погодных условий.

На судне было 12 членов экипажа, 10 из них — граждане Украины (Рустам Казимов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатый, Виталий Мережко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко).

Турецкой береговой охраной были спасены 6 моряков — 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб.