Более 5 часов одесские спасатели пытались укротить пламя на Нерубайских складах

1 августа в 7:31 в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в складском комплексе с продуктами питания компании ИЛС, что в селе Нерубайское Одесского района.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие спасатели, а их было 84 человека, установили, что горят утеплители в панелях отделки стен и крыша складского помещения размерами 300х70х15 м.

Тушение пожара осложнялось порывистым ветром и распространением огня внутри панелей.

Отмечается, что с помощью бензорезов спасатели делали противопожарные разрывы в панелях отделки здания.

Лишь в 11:29 пожар удалось локализовать, а в 12:25 полностью ликвидировать на площади 10 тысяч квадратных метров.

Утверждается, что погибших и пострадавших нет.

На пожарище работают представители Опытно-испытательной лаборатории ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, чтобы определить наиболее вероятные причины возникновения этого масштабного пожара.

Как сообщала Одесса News, в полдень 31 июля загорелись 3 магазина в здании по улице Левитана в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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