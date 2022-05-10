Кому в Одессе 12 мая отключат газ

В связи с плановыми работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Фонтанская дорога, 151, в Одессе некоторые потребители останутся без газоснабжения.

Об этом информирует Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Сообщается, что 12 мая с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

– Фонтанская дорога, 147, жилой дом ЖСК «Черномор»;

– Фонтанская дорога, 74/1, 74/2, 143/4, 147/7, 147/8, 147/9, 147/25, 147/35 — частные дома;

– Фонтанская дорога, 149, 149А, 149/2-149/13, 151/1, 151/2, 151/5, 151/12-151/22 — частные дома.

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