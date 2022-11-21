В Турции провели испытания нового беспилотника с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar провела испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, имеющего двигатели украинского производства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Anadolu.

О первых испытаниях сообщил технический директор и совладелец компании Сельчук Байрактар, обнародовав видео по испытаниям нового БПЛА.

На видео Kızılelma совершает первую пробежку взлётной полосой.

В компании говорят, что сделали ещё один важный шаг в процессе разработки Bayraktar Kızılelma, который станет первым беспилотным военным самолётом Турции.

Bayraktar Kızılelma разрабатывается как сверхзвуковой беспилотник с турбореактивным двигателем, который может нести 1,5 тысячи кг полезной нагрузки (вооружения, устройства и т.п.). Его заявленная ​​максимальная скорость – 900 км/ч, дальность полёта – 930 км, а рабочая высота – свыше 10 км. В воздухе он может работать пять часов. У него используются двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.

В начале прошлой недели успешно прошли испытания беспилотника со страховочными тросами, а 20 ноября, – без них.

Ранее в компании сообщалось, что беспилотник совершит свой первый пролёт не ранее 2023 года.

Разработчики говорят, что Kızılelma сможет взлетать и приземляться на кораблях с короткими взлётно-посадочными полосами, в частности, на строящемся флагманском десантном корабле Турции TCG Anadolu.

Как сообщала Одесса News, турецкий производитель боевых беспилотников Bayraktar представил на выставке TEKNOFEST KARADENİZ в Самсуне прототип ударного реактивного БПЛА Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»), который будет производиться на одном из заводов в Украине.

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