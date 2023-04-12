Одесский ботанический сад приглашает на увлекательные весенние экскурсии

Ботанический сад Одесского национального университета открылся для посетителей.

Погулять теперь можно будет и по старой, и по новой территориям по адресам: Французский бульвар 48/50 и Французский бульвар, 87.

Стоимость билетов осталась неизменной: для взрослых – 50 грн, детские – 30 грн.

Одесский ботанический работает с 11:00 до 17:00 каждый день, кроме понедельника (санитарный день).

С 15 апреля ежедневно (кроме понедельника) на новой территории начинаются экскурсии.

Всех желающих без предварительной записи ждут в 13:00 у ворот. Организованные группы принимаются в удобное для них время, обязательно по предварительной записи.

Стоимость билетов: взрослым – 100 грн, детям – 80грн.

Запись на экскурсии и справки по телефону: 098 987 61 79.

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