Одесский ботанический сад приглашает на увлекательные весенние экскурсии

Ботанический сад Одесского национального университета открылся для посетителей.
Погулять теперь можно будет и по старой, и по новой территориям по адресам: Французский бульвар 48/50 и Французский бульвар, 87.
Стоимость билетов осталась неизменной: для взрослых – 50 грн, детские – 30 грн.
Одесский ботанический работает с 11:00 до 17:00 каждый день, кроме понедельника (санитарный день).
С 15 апреля ежедневно (кроме понедельника) на новой территории начинаются экскурсии.
Всех желающих без предварительной записи ждут в 13:00 у ворот. Организованные группы принимаются в удобное для них время, обязательно по предварительной записи.
Стоимость билетов: взрослым – 100 грн, детям – 80грн.
Запись на экскурсии и справки по телефону: 098 987 61 79.
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