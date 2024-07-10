Контейнеровоз MSC будет курсировать между Стамбулом и Одессой

Крупнейший мировой контейнерный перевозчик возобновил судозаходы в порт Одесса 8 июля. Сервис контейнерного перевозчика Mediterranean Shipping (MSC) будет работать на линии Текирдаг-Одесса.

Об этом в Facebook сообщили в Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ).

«Контейнеровоз Levante F вместимостью 700 TEU будет ходить по маршруту Текирдаг-Одесса. Надеемся, что это станет образцом для других мировых перевозчиков, которые продлят тренд восстановления своих сервисов для совмещения украинской экономики и драйва торговли со всем миром», — отметили в Ассоциации.

Для справки. Порт Текирдаг находится на побережье Мраморного моря, в 50 км от Стамбула. MSC является крупнейшей контейнерной линией мира — впервые в истории рынка контейнерных перевозок суммарные провозные мощности перевозчика преодолели отметку в 6 млн TEU.

Одесса News информировала, что компания Maersk в июне планировала запуск первого контейнерного сервиса в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

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