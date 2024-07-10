Байден: Россия проигрывает в этой войне. Россия не победит. Украина победит

Украина при коллективной поддержке стран НАТО может остановить Владимира Путина, уверен президент США Джо Байден.

Об этом он сказал 9 июля в Вашингтоне в выступлении, посвящённом 75-летию Альянса. Его речь опубликовал Белый дом, пишет издание ГОРДОН.

«Путин хочет не меньше, чем полного подчинения Украины; положить конец демократии в Украине; уничтожить культуру Украины и стереть Украину с карты. И мы знаем, что Путин не остановится на Украине. Но не заблуждайтесь: Украина может остановить и остановит Путина, особенно при нашей полной коллективной поддержке. И она пользуется нашей полной поддержкой», – сказал президент США.

Он отметил, что страны Запада вместе создали глобальную коалицию для поддержки Украины.

«Вместе мы предоставили значительную экономическую и гуманитарную помощь. И вместе мы снабдили Украину оружием, необходимым для её защиты: танками, боевыми бронированными машинами, системами ПВО, ракетами большой дальности и миллионами боеприпасов. Соединённые Штаты и почти два десятка партнёров по НАТО подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, и другие страны последуют их примеру», – сказал Байден.

Он также анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО, в том числе Patriot.

«Не заблуждайтесь, Россия проигрывает в этой войне. Спустя более двух лет после того, как Путин выбрал войну, его потери ошеломляют: более 350 тыс. российских военнослужащих убиты или ранены; почти 1 млн россиян, многие из которых – молодые люди, покинули Россию, потому что они больше не видят будущего в России. А Киев должен был пасть за пять дней. Помните? Что ж, два с половиной года спустя он всё ещё стоит. И будет стоять», – заявил лидер США.

По его мнению, до начала этой войны Путин думал, что НАТО развалится, однако сейчас Альянс «сильнее, чем когда-либо за свою историю».

«Когда началась эта бессмысленная война, Украина была свободной страной. Сегодня это по-прежнему свободная страна, и война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной. Россия не победит. Украина победит», – подытожил Байден.

Одесса News информировала, что в Вашингтоне (США) открылся саммит НАТО, на который прибыл с визитом Президент Украины Владимир Зеленский.

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