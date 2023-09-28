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«Одесгорэлектротранс» объявил об изменениях в движении трамваев №№ 5 и 17

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В связи с окончанием 1-го этапа ремонтных работ на перекрёстке ул. Пантелейноновская и ул. Старопортофранковская с 29 сентября трамвайный маршрут Nº 17 начинает свою работу по обычной схеме.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается также, что трамвайный маршрут Nº 5 временно, до завершения 2-го этапа работ, будет работать по изменённой схеме «Аркадия- пл. Алексеевская». После завершения ремонтных работ трамвайный маршрут N 5 возобновит свою работу по старой схеме «Аркадия – Автовокзал».

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