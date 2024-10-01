Рютте официально вступил в должность Генерального секретаря НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса в соцсети Х.

«В этот исторический день мы прощаемся с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и приветствуем нового генерального секретаря Марка Рютте», – говорится в сообщении.

Во время встречи с журналистами на церемонии смены генсека НАТО, которая транслировалась на YouTube-канале NATO News, Столтенберг отметил, что Рютте «хорошо знает НАТО, а в Альянсе хорошо знают его». По его словам, у Рютте «идеальный бэкграунд», чтобы занять эту должность.

Столтенберг заявил, что НАТО остаётся «в надежных руках» и ему легче уходить с должности, зная это. «Должен признать, что ухожу со смешанными чувствами – тяжело оставлять Альянс, которому я служил 10 лет. Все люди, нации, с которыми я работал, – я буду скучать по этому. Но я ухожу, зная, что мы многого достигли вместе», – отметил Столтенберг.

Он добавил, что за это десятилетие НАТО осуществило самое большое усиление коллективной обороны за поколение.

Рютте отметил, что Столтенберг возглавлял НАТО в «турбулентные времена», и благодаря ему Альянс стал больше, сильнее и более сплочённым, чем когда-либо ранее. Он подчеркнул, что среди его приоритетов будет поддержка Украины и увеличение коллективной безопасности.

Чиновники и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга в НАТО, пишет Reuters. Речь о мобилизации поддержки Украины, побуждении стран НАТО тратить больше средств на оборону и вовлечении США в обеспечение европейской безопасности. Агентство отмечает, что Рютте возглавил Альянс в «критический момент».

По словам дипломатов и аналитиков, одной из ключевых задач Рютте будет убедить членов НАТО выделить дополнительные войска, вооружение и расходы для полной реализации новых планов обороны. США являются доминирующей силой в НАТО, но альянс принимает решения на основе консенсуса, поэтому значительная часть работы генерального секретаря заключается в достижении компромиссов между союзниками. Дипломаты утверждают, что многолетний опыт Рютте в управлении коалиционными правительствами делает его хорошо подходящим для новой роли.

Столтенберг занимал должность генсека НАТО с октября 2014 года. Его полномочия истекли 30 сентября 2024 года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy