Одесса заняла 20-е место в рейтинге самых опасных городов Европы

Одесса оказалась на 20-м месте в рейтинге самых опасных городов в Европе.

Об этом сообщает Numbeo.

На первом месте по опасности находится город Катания (Италия). На втором — оказался французский Марсель, а на третьем Бирмингем (Великобритания).

В рейтинг, кроме Одессы, попали ещё несколько украинских городов: Днепр (17 место), Харьков (35 место), Киев (45 место) и Львов (67 место).

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в престижный международный рейтинг вошли 11 украинских университетов, в том числе Одесский национальный университет имени И.Мечникова.

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