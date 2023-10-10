В пригороде Одессы обнаружены подземные хранилища с контрафактными сигаретами

Правоохранители обнаружили в пригороде Одессы подземные хранилища с контрафактными сигаретами известных мировых марок на 89 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность преступной группы по реализации контрафактных подакцизных табачных изделий известных мировых марок», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на территории региона действовала группа лиц, наладивших масштабный сбыт незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Для массового хранения товара дельцы оборудовали «тайные хранилища» под землёй на территории складских помещений в пригороде Одессы.

Как информирует прокуратура, оптовая и розничная реализация контрафакта осуществлялась на территории Одесской и других областей через арендованные киоски, специально созданный телеграмм-канал и курьерские службы доставки.

Во время обысков в подземных хранилищах обнаружено и изъято без марок акцизного налога 742 208 сигаретных пачек, 990 300 сигарет поштучно, 660 штук электронных сигарет, 75 кг кальянного табака, 328 литров контрафактного алкоголя в тетрапаках, оборудование для массового изготовления сигарет, а также компьютерную технику, банковские карты и черновую документацию.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 89 млн гривен. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый товар.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы и Измаильского пограничного отряда во взаимодействии с детективами БЭБ обнаружили в Измаиле крупную партию подакцизных товаров.

Фото: Одесская облпрокуратура

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