В Одессе стартовал фестиваль «Пикейные жилеты»

30 августа в Летнем театре Городского сада Одессы состоялось открытие фестиваля «Пикейные жилеты» памяти одесского рок-музыканта, композитора, поэта, автора и исполнителя многих песен, лидера группы «Бастион», одного из основателей Одесского рок-клуба Игоря Ганькевича.

Как сообщает официальный сайт города, фестиваль «Пикейные жилеты» проходит в рамках Дня Одессы и в этом году стал масштабнее — вместо традиционно одного дня будет проходить три, до 1 сентября.



В концерте первого дня фестиваля приняли участие одесские группы. Под занавес первого фестивального дня выступили хедлайнеры фестиваля — группа «Тэкиладжаз».

Сегодня, 31 августа, на сцене будут состязаться в мастерстве коллективы городов Украины, а 1 сентября в 19 часов состоится награждение и концерт победителей.

Отмечается, что в этом году на Всеукраинский конкурс фестиваля было подано 40 заявок от музыкальных коллективов. В финал вышли 15 участников из Одессы, Николаева, Киева, Днепра, Запорожья и других городов. Музыканты состязаются за первое, второе место и приз зрительских симпатий.

Фото: «Одесса»