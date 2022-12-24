В Одесской области отмечен значительный спад налоговых поступлений от туризма

Из-за войны поступления в госбюджет от туротрасли сократились почти на 34%. Наибольший спад отмечен в Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Госагентство развития туризма в Украине.

Отмечается, что за девять месяцев 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 33,34% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.

Так, общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за девять месяцев текущего года сократилось в среднем на 28%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 36%, а физических – на 25%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за девять месяцев текущего года уплачена отелями – почти 673 млн грн. Но она всё же на 35% меньше по сравнению с таким же периодом в 2021 году.

Зафиксировано 42% прироста уплаченного налога от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. А вот доля уплаченного налога от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха уменьшилась почти на 65% – уплачено 110 млн грн налога против 316 млн грн за аналогичный период 2021 года.

Наблюдается спад на 32% от деятельности туристических операторов – они уплатили в госбюджет за первые 9 месяцев этого года 125 млн. грн. налогов, тогда как за аналогичный период в 2021 году ими в казну государства было уплачено 184 млн. грн.

Рост размера уплаченного налога за девять месяцев 2022 года продемонстрировали Львовская (197 млн против прошлогодних 151 млн), Ивано-Франковская (136 млн против почти 104 млн), Киевская (120 млн против почти 89 млн) области.

Значительный спад налоговых поступлений отмечен в Киеве и Одесской области. В Одесской области — на 78%, а в г. Киев — на 43%.

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отмечает, что, несмотря на войну, туристическая отрасль Украины продолжает работать. Представители отрасли довольно быстро перестроились на рельсы войны. Отели на территориях, где нет боевых действий, работали как приюты для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов. Летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.

Несмотря на проблемы с электричеством, большие горнолыжные курорты запускают подъёмники и начинают принимать туристов.

«Впереди у нас сложные вызовы. Сейчас работаем над несколькими проектами, в том числе с международными партнёрами, которые помогут туристической отрасли Украины выстоять в это непростое время», — сказала руководитель ведомства.

Как сообщала Одесса News, согласно социсследованиям, в оценках изменений экономического положения семьи и страны за последние полгода заметно нарастание пессимизма.

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