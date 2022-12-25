25 декабря в Одессе отмечается Рождество по западному обряду

Почти весь христианский мир, а это более миллиарда человек празднует сегодня Рождество Христово.

Отмечают этот один из главных христианских праздников и одесские римо-католики, часть православных и представители большинства протестантских деноминаций.

Сегодня в храмах соответствующих конфессий и возле них установлены вертепы и проходят праздничные мессы.

Первая праздничная месса в одесском римо-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, что на Екатерининской, начнётся в 9 утра. После мессы прихожане причастятся.

Одесские немцы, а их, по данным переписи 2001 года, в области проживает 3 778, а в Одессе — 943, преимущественно лютеране. Накануне вечером, 24 декабря, члены общины собирались в церкви, где священник произнёс проповедь, а сегодня они соберутся в кафедральном соборе Святого Павла Немецкой евангелическо-лютеранской церкви на Новосельского. Возле кирхи до 26 декабря пройдёт рождественская ярмарка, где можно отведать жаренных на углях колбасок и глинтвейна.

25 декабря в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение

в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение 25 декабря в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз)

в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз) 25 декабря в 18.00 — Большой Рождественский концерт (Вероника Струк — орган, струнный квартет «Гармонии мира»).

На стадионе «Черноморец» в парке им. Т.Г. Шевченко (главный вход, 2-й этаж) проходит благотворительная ярмарка “Christmas-Fest РАДИ ПОБЕДЫ». Посетителей ждут праздник с Сантой и компанией.

С Рождеством одесситов поздравил мэр города Геннадий Труханов:

«Уважаемые одесситы! Поздравляю с праздником Рождества христиан западного обряда! Новогодние и рождественские праздники – это всегда пора чуда, добра, победы добра над злом. Победа света и духовных ценностей над бездуховностью и варварством. И сегодня каждый украинец, маленький и взрослый, верит в светлое и счастливое будущее Украины. Ибо знает, что оно непременно ждёт нас. Мирного украинского неба, здоровья, семейного согласия и благополучия всем нам! Пусть Господь хранит Одессу и Украину!»

Редакция Одесса News поздравляет с Рождеством Христовым и желает, чтобы в новом году было больше поводов для улыбок, счастья и уверенности в будущем.