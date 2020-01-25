Зеленский не намерен баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту Главы государства.

Об этом он рассказал в интервью израильскому «9-му каналу».

Президент отметил, что после завершения первого срока он хочет «передать страну другому человеку».

Такой ответ Зеленский дал на вопрос, удастся ли ему сделать то, что смог Василий Голобородько – главный герой сериала «Слуга народа».

«Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — заявил Президент.

