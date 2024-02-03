«Её голосом звучит душа Украины»: в Одессе споёт Тоня Матвиенко

«Её голосом звучит душа Украины» — так характеризуют заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко, чей концерт планируется на 10 февраля в Одесской областной филармонии.

Певица с уникальным тембром голоса, вобравшего весь национальный колорит, приглашает на свой сольный концерт, в программу которого войдут оригинальные версии всенародных хитов «Волшебная скрипка», «Цветок-душа», «Ой, летели дикие гуси», «Сок Земли», а также известные треки певицы: «Душа», «Ветер», «Странный цветок», «Кто я для тебя» и другие.

Погрузиться в душевный и пронзительный вокал вы сможете в 18 часов.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно забронировать здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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