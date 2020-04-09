Футбольный матч «Неман» – «Белшина», Беларусь. Высшая лига. 4-й тур. Матч пройдёт на стадионе «Неман» (Гродно, Беларусь) 10 апреля в 19:00.

«Белшина» – единственная команда белорусской Высшей лиги, которой до сих пор не удалось набрать ни одного очка в текущем сезоне. Получится ли у подопечных Эдуарда Градобоева навязать борьбу «Неману» в предстоящем противостоянии? Наш прогноз: хозяева будут ближе к успеху!

Источник: meta-ratings.com.ua

Форма команды «Неман»

«Неман» – типичный середняк белорусской Высшей лиги. Команда и в прошлом сезоне держалась на экваторе турнирной таблицы, и сейчас располагается ровно там же. Начали подопечные Игоря Ковалевича текущий чемпионат неудачно, потерпев поражение от «Ислочи» – 0:1, причём единственный мяч пропустили на 89-й минуте. Во втором поединке для «жёлто-зелёных» всё сложилось гораздо успешнее, что позволило одержать комфортную победу над «Витебском» – 2:0. В прошлой встрече футболисты «Немана» отправились в Солигорск, где противостояли местному «Шахтёру», но победителя так выявить и не удалось – 0:0. Таким образом, коллектив из Гродно проявляет себя, как весьма живая команда, однако им не хватает мастерства и реализации моментов.



Форма команды «Белшина»

«Белшина» – действующий чемпион белорусской Первой лиги, что позволило им получить повышение в классе, однако в сильнейшем дивизионе дела у них складываются очень тяжело. В стартовом туре подопечные Эдуарда Градобоева потерпели крупное поражение от «Минска» – 1:3. Затем был непростой выезд в Жодино, где «красно-чёрные» уступили местной команде «Торпедо-БелАЗ» – 0:1. В прошлом туре игроки «Белшины» выглядели на своём поле гораздо лучше «Городеи», однако и здесь случилась неудача от более опытного и искушённого оппонента – 0:1. Как итог, клуб из Бобруйска замыкает турнирную таблицу чемпионата, оставшись единственным в лиге, кто до сих пор не смог набрать ни одного очка.



История личных встреч между «Неманом» и «Белшиной»

В рамках белорусской Высшей лиги команды провели между собой 44 личные встречи. На счету «жёлто-зелёных» 17 побед, «красно-чёрные» были сильнее в 10 поединках, а ещё 17 игр завершились вничью. Разница забитых мячей также на стороне хозяев предстоящего противостояния – 60:52. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победителя выявить не удалось – 1:1, а затем сильнее были футболисты «Немана» – 1:0.

К четвёртому туру «Белшина» подходит в качестве единственной команды, которой всё ещё не удалось набрать ни одного очка в текущем сезоне. Разумеется, это делает «красно-чёрных» аутсайдеров предстоящего противостояния, тем более на фоне «Немана», который производит весьма неплохое впечатление. Подопечные Игоря Ковалевича набрали уже четыре очка, при этом в каждом из матчей выглядели лучше своих оппонентов. Кроме того, стоит обратиться к статистике домашних встреч в исполнении «жёлто-зелёных», согласно которой, включая прошлый сезон, за последние четыре игры на своём поле они набрали 10 из 12 возможных очков (83%).