Турецкий лоукостер вернулся в Одессу с новым маршрутом

Турецкий лоукостер AnadoluJet 16 декабря вернулся в Одессу после полугодового перерыва с новым маршрутом в Стамбул.

Авиакомпания будет летать в аэропорт Сабихи Гекчен, который расположен в восточной части города, — сообщает avianews.com.

Отиечается, что рейсы Одесса-Стамбул внесены в расписание с частотой три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям.

AnadoluJet запустила рейсы в дополнение к трём ежедневным рейсам материнской компании Turkish Airlines.

Лоукостер уже пытался закрепиться в Одессе в мае 2021 года с рейсами Одесса-Даламан, однако закрыл их спустя несколько недель из-за низкой загрузки.

Кстати. AnadoluJet по сути не является отдельной авиакомпанией. Это бюджетное подразделение Turkish Airlines. В то время, как Turkish Airlines летает в новый аэропорт Стамбула в европейской части Турции, базовым для AnadoluJet является аэропорт Сабихи Гекчен. Этот же аэропорт является базой для другого турецкого лоукостера — Pegasus Airlines, который также летает из Стамбула в Одессу.

AnadoluJet использует самолёты Boeing 737-800 с максимально возможным числом кресел 189 и предоставляет упрощённый сервис по сравнению с материнской компанией. Например, в салоне авиалайнеров лоукостера нет бизнес-класса.

Однако пассажиры эконом-класса на рейсах Одесса-Стамбул могут бесплатно провозить ручную кладь 8 кг в салоне самолёта и 20 кг вещей в багаже. В цену билета также входят сэндвич и напитки.

Более простой сервис и база во второстепенном аэропорту в Стамбуле позволили AnadoluJet снизить тарифы по сравнению с материнской компанией. Например, если билет Одесса-Стамбул-Одесса на январь 2022 года на рейсы AnadoluJet стоит $95 туда-обратно, то у Turkish Airlines — $257 в обе стороны.

Как сообщала Одесса News, большинство авиакомпаний в Международном аэропорту «Одесса» начали использовать телескопические трапы.

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