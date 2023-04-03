Матч «моряков»с «Шахтёром завершился вничью

2 апреля в Одессе на стадионе «Черноморец» состоялся матч между футбольными командами «Черноморец» и «Шахтёр».

Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец» матч завершился вничью со счётом 2:2.

«Для «Черноморца» дебютная часть матча сложилась хуже не придумаешь. На 20-й секунде Судаков, Бондаренко и Криськив стремительно разыграли мяч в районе угла штрафной площадки и последний поразил дальнюю «девятку» ворот Непогодова – 0:1. Такое шокирующее начало ничуть не смутило нашу команду, и уже на 8-й минуте она сравняла счёт», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

После углового в исполнении Кузыка арбитр встречи, лично просмотрев повтор эпизода на мониторе, назначил пенальти (в своей штрафной сыграл рукой Назарина). Путря безупречно выполнил 11-метровый – 1:1.

«Горняки» создали несколько опасных моментов и одна из атак принесла «Шахтёру» успех – 1:2. Но и этот гол не вывел из равновесия «моряков», которые продолжили играть в свою игру, что вскоре начало давать результат. Лихая контратака завершилась взятием ворот «Шахтёра», которое оформил Алефиренко, но арбитры зафиксировали офсайд у ассистировавшего Кузыка. Затем мог забивать Бадибанга, который головой послал мяч мимо цели метров с девяти.

Наконец, наступила 41-я минута, когда Кузык подал угловой, Демченко сбросил мяч во вратарскую, а Салюк опередил на момент Бондаря — 2:2.

С этим счётом матч и завершился. «Шахтёр» потерял первые очки во втором круге чемпионата, а «моряки», впервые с 2017 года не уступившие «горнякам», продемонстрировали растущий потенциал нашей команды, создаваемый для серьёзных свершений, — резюмируется в спортивной публикации.

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Фото и видео: ФК «Черноморец»

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