Аналитики прогнозируют рост цен на украинскую пшеницу в одесских морпортах

В аналитическом центре сельхозкооператива «ПУСК», созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАС), ожидается рост цен на украинскую пшеницу в морских портах Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВАС.

«По ожиданиям, в течение декабря и января цены на пшеницу могут расти, в Одессе поднимется на $3-5 долларов за тонну уже в течение следующей недели», — говорится в сообщении.

В настоящее время торговля пшеницей в дунайских портах практически прекратилась. Одесские порты торгуют по условным ценам $145-148 за тонну фуражной пшеницы и свыше $170 – за продовольственную.

По данным аналитиков, украинская пшеница с содержанием белка на уровне 10,5% востребована на азиатских рынках, где цены остаются конкурентоспособными, колеблясь на уровне $277 за тонну для покупателей из Бангладеш, Филиппин и Индонезии.

Для сравнения, пшеница из Австралии стоит на этих рынках около $300 за тонну.

В центре отмечают, что отгрузки пшеницы из Украины на экспорт набирают обороты. По состоянию на 4 декабря объём экспорта пшеницы составил 100 тыс. т из законтрактованных на текущий месяц 1,2 млн т.

Прогнозируется, что Украина достигнет уровня экспорта от 1,3 до 1,5 млн тонн в декабре и январе благодаря эффективной работе морских портов и значительному спросу на пшеницу на мировом рынке.

«Если работа глубоководных портов будет в дальнейшем стабильной, то большие запасы пшеницы в Украине не сформируются на следующий сезон», — добавляют аналитики. При этом они отмечают, что с 25 декабря мир переходит на новогодние каникулы, что приводит к ажиотажу на многих рынках. Трейдеры будут активно скупать зерно до 20 декабря, избегая предпраздничного роста цен.

Для справки. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с 1 по 6 декабря 2023 года Украина экспортировала 148 тыс. т пшеницы. В текущем маркетинговом году (с 1 июля по 6 декабря 2023 года) украинские аграрии уже экспортировали 6,057 млн т пшеницы.

Одесса News информировала, что черноморским коридором, созданным после выхода РФ из «зернового соглашения», воспользовались 200 судов, они экспортировали 7 млн тонн грузов из портов Большой Одессы.

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