В Одессе почтили память жертв Холокоста

В день 75-летия освобождения войсками Красной армии узников Освенцима в Одессе возложили цветы к мемориалу жертвам Холокоста в Прохоровском сквере.

Об этом сообщает наш корреспондент.

В церемонии возложения цветов приняли участие бывшие узнике гетто и концлагерей, руководство области и города, дипломаты, представители общественных организаций, военнослужащие, школьники.

24 января в одесском музее Холокоста-жертв фашизма открылась тематическая выставка о судьбе художников «Одесса-Париж-Аушвиц»ю. 30-31 января эта выставка будет экспонироваться в холле Одесского городского совета.

Сегодня память жертв Холокоста почтили на торжественном собрании в Одесском областном академическом русском драматическом театре.

28 января в 12:00 в Еврейском культурном центре «Beit Grand» будет организован просмотр документального фильма «Турецкий паспорт», а 29 января представлен авторский проект Феликса Кохрихта «Диалоги на Нежинской» по случаю 75-летия со дня освобождения заключенных из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим).

В учреждениях общего среднего и внешкольного образования города на протяжении января-апреля будет проходить конкурс детско-юношеского рисунка «Холокост … Никогда больше».

В библиотеках-филиалах города запланировано проведение бесед, библиографических обзоров, исторических экскурсов, тематических выставок.

Экскурсии в музей Холокоста — жертв фашизма, тематические лекции, беседы и книжные выставки проведут для подопечных социальных центров.

Кстати. Международный день памяти жертв холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Отмечается он 27 января — в тот день, когда в 1945 году войска Красной армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова.

Фото: ТАЙМЕР