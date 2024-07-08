В Одесском оперном театре пройдёт гала-концерт «Vivat, ballet!»

Во время войны танец становится символом непокорности и смелости, символом стремления к Победе и подлинному патриотизму.

Вы можете убедиться в этом, попав 13 июля на гала-концерт «Vivat, ballet!», который объединит любимые зрителями мировые шедевры балетной классики и хиты современной хореографии, поражающие красотой и техникой, изысканностью и мастерством, погружают зрителя в особый, эмоциональный мир прекрасного.

Этим номерам аплодировала Европа и лучшие театральные залы мира, и вот они на знаменитой сцене Одесской оперы.

Минимализм расставляет акценты, забирая все излишнее. Масштабные декорации заменяют видеоинсталляции и световые эффекты, чтобы ничто не отвлекало зрителя от красоты и изысканности балетного танца.

Гала-концерт на два отделения.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

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