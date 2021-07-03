Одесса увеличила темпы вакцинации в восемь раз, 4 июля — очередная массовая вакцинация

Одесса увеличила темпы вакцинации в восемь раз, предвзятость смогли побороть комплексной работой.

Темпы вакцинации в Одессе дают возможность надеяться, что горожане легко перенесут прогнозируемую на осень четвёртую волну пандемии, отметила экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

Предубеждение одесситов по отношению к прививкам против COVID-19 помогла побороть комплексная работа городской власти с мэром Геннадием Трухановым во главе и эту работу должны принять в качестве примера и другие города Украины, заявила бывший министр здравоохранения.

Она проанализировала показатели Одессы по трём критериям: условия, темпы и информационная кампания.

«Сейчас в Одессе действуют шесть центров вакцинации (по состоянию на 27–28 июня). Преимущества: удобные локации для вакцинации, большое количество центров, комфортные условия, удобное время для вакцинации с 9.00 до 18.00. Недостатков я пока не заметила, может, здесь у меня в друзьях есть одесситы, которые вакцинировались и имеют другое мнение и некоторые замечания», – отметила Скалецкая.

Экс-министр считает, что в городе добились значительных результатов в наращивании темпа вакцинации.

«В последнее время Одесса значительно увеличила темпы вакцинации – аж в восемь раз! И это меньше, чем за три недели. И я считаю это впечатляющим результатом. Информационная кампания. Одесса стала одним из городов, где городские власти активно подключилась к популяризации вакцинации: рекламная кампания, информирование горожан о качестве и пользе вакцины, развёртывание комфортных оборудованных центров вакцинации в разных районах города. Что, собственно, помогло сломать внутреннее сопротивление одесситов и победить их предвзятость? Я отвечу: комплексная работа, которую, я уверена, должны принять в качестве примера и другие города Украины. Можно ли сейчас делать прогнозы? Пожалуй, нет. Это будет немного раньше времени. Но не будет заблаговременной благодарность городской власти во главе с мэром Геннадием Трухановым», – написала она.

По мнению Скалецкой, темпы вакцинации, которые в рекордно короткие сроки набрала Одесса, дают возможность надеяться, что горожане легко перенесут прогнозируемую на осень четвертую волну пандемии.

В воскресенье, 4 июля, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать шесть центров массовой вакцинации населения против COVID-19:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й этаж, над магазином «Антошка»). Телефоны: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж). Телефон: (048) 788 97 04;

ул. Семёна Палия, 93-а, ТРЦ «Семья», 2 этаж. Телефоны: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;

Михайловская площадь, 10, школа №1. Телефоны: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;

ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53. Телефоны: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа №72. Телефоны: (048) 700 06 85.

Вакцинация проводится бесплатно, привиться могут лица старше 18 лет.

При себе нужно обязательно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Для прививок используется вакцина CoronaVac (Sinovac, Китай), которая одобрена к использованию Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественная, эффективная и безопасная.

Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Все пациенты, получившие прививку, будут приглашены на ревакцинацию через 28 дней, после чего получат документ о вакцинации международного образца.

Для удобства населения можно предварительно записаться на прививку от COVID-19 на конкретное время:

— через медицинскую информационную систему Helsi;

— через круглосуточный колл-центр 15-50 (с мобильных — 0-800-50-15-50);

— по номеру телефона семейного врача, с которым подписана декларация;

— по номеру телефона регистратуры своего ЦПМСП;

— через портал «Дія» или в мобильном приложении «Дія».

Одесса News сообщала, что 377 одесситов в возрасте 60+ получили прививку от COVID-19 в первый день массовой вакцинации — 30 мая.

Фото: Facebook

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