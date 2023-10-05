Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель

Шведская академия наук объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2023 года.

Трансляция велась на YouTube-канале Нобелевского комитета.

Награду получил норвежский писатель Юн Фоссе «за инновационные пьесы и прозу, которая даёт голос несказанному».

Фоссе родился в 1959 году. Его дебютный роман «Красное, чёрное» был опубликован в 1983 году, дебютная пьеса – «И мы никогда не расстанемся» – вышла в 1994-м.

К этому моменту Фоссе написал около 40 пьес, романов, рассказов, детских книг, сборников стихов и эссе. Агентство Associated Press называет его «одним из самых выдающихся драматургов своей страны».

Одесса News информировала, что Нобелевская неделя стартовала 2 октября, когда были объявлены лауреаты 2023 года в области медицины. Впоследствии были объявлены имена лауреатов в области физики и химии.

6 октября будут названы лауреаты премии мира, а 9 октября – имена победителей в области экономики.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy