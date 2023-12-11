Зеленский «максимально откровенно» поговорил с Орбаном в Аргентине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине был предельно откровенным.

Об этом он сказал в опубликованном 11 декабря видеообращении.

«На полях инаугурации (Президента Аргентины, — ред.) говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах», — заявил президент Украины.

10 декабря на официальном сайте Офиса Президента Украины опубликованы фото из Национального конгресса Аргентины, где проходила церемония инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея, на которых зафиксировано общение Зеленского с Орбаном, который неоднократно делал антиукраинские заявления. Во время церемонии инаугурации Орбан находился рядом с Зеленским.

10 декабря издание The Guardian сообщило, что союзники Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Одесса News информировала, что 10 декабря в ходе рабочего визита в Аргентину Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами трёх латиноамериканских стран — Парагвая, Уругвая и Эквадора, затем принял участие в инаугурации новоизбранного Президента Аргентины. Накануне Зеленский встретился с Премьер-министром Республики Кабо-Верде.

Фото: ОПУ

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