В Одессе нужны доноры крови

В Одессе и ещё шести городах есть потребность во всех группах крови.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

По данным Минздрава, потребность во всех группах и резусах крови есть в Киеве, Виннице, Одессе, Днепре, Николаеве, Кропивницком и Харькове.

В настоящее время все группы крови необходимы Одесской областной станции переливания крови и областной детской больнице.

Отмечается, что потребности в донорской крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств.

Найти свой город и удобно запланировать донации можно в личном кабинете на платформе ДонорUA. Ответы на вопросы о донорстве крови доступны в памятке.

Врачи призывают граждан отзываться на призывы Центров крови и приходить на донацию.

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