В поезде Одесса-Рахов появятся женские купе

«Укрзалізниця» масштабирует проект женских купе в пассажирских поездах, с 15 ноября они станут доступны еще на четырёх маршрутах, в том числе в одном, следующем в одеском направлении.

Об этом 25 октября сообщила пресс-служба компании.

Такие купе появятся в поездах:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Лященко отметил, что услуга оказалась нужной и актуальной – в среднем такие купе заполняются на 93%. За четыре месяца на места в женские купе продали 25 тыс. билетов.

«Поэтому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга. Выбирали «длинные» рейсы, где путешествуют многие женщины с детьми, а также подключили к проекту новые направления: Одессу, Запорожье, Ивано-Франковск, Рахов», – отметил он.

Купить билеты в женские купе можно будет в приложении «Укрзалізниці» с 27 октября. Приобрести билет можно за 20 дней до поездки. Места, как и раньше, будут соответствующим образом промаркированы в приложении. Стоимость проезда не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса этого поезда.

Компания также подчеркнула, что усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года АО «Укрзализныця» железнодорожникам передано 15 новых пассажирских вагонов — последние из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета, в том числе и для Одессы.

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