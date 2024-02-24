Морем и Дунаем за 7 месяцев экспортировали более 30 миллионов тонн агропродукции

Через порты Большой Одессы и Дуная за почти 7 месяцев экспортировали более 30 млн т продукции украинских аграриев, что составляет 93% общего экспорта.

Об этом в Facebook сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

«С августа прошлого года по Украинскому коридору и реке Дунай экспортировано более 30 млн тонн агропродукции. Это более 90% общего агроэкспорта нашей страны», — говорится в сообщении.

По информации министерства, за неполных 7 месяцев работы Украинского временного морского коридора из портов Большой Одессы отправилось 854 судна в 42 страны с 26 млн т грузов, из которых более 18 млн т – продукция украинских аграриев.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, объёмы экспорта по этому пути почти достигли довоенного уровня экспорта из портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск».

В частности, в декабре морем было отгружено на экспорт 6,8 млн т продукции, в январе – 6,7 млн т.

В министерстве надеются сохранить в феврале показатель не ниже предыдущих месяцев.

«Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта. И, учитывая ситуацию с блокированием нашего экспорта на западной границе, мы готовимся наращивать агроэкспорт через Дунай в обход границы с Польшей», — отметил Кубраков.

В настоящее время порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный» ожидают захода ещё 111 судов, которые после загрузки экспортируют 3,3 млн т грузов.

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство предлагает крупнейшим экспедиторам автомобильных грузоперевозок перенаправить груз на речные караванные маршруты. Продолжается подготовка к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай. Пароходство предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy