Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил реабилитационный центр в горбольнице

В канун Дня медицинского работника мэр Одессы Геннадий Труханов посетил реабилитационный центр в одной из городских больниц, где поздравил медицинский персонал и пообщался с пациентами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечено, что в настоящее время в стационаре этой больницы проходят лечение и реабилитацию 14 пациентов, на учёте состоят 54 военнослужащих.

По опыту руководителя реабилитационного центра Василия Рыбака привлечение менторов (военных, уже прошедших реабилитацию) и адаптивный спорт мотивируют к выбору современных технологий и играют ключевую роль в возвращении к полноценной жизни бойцов, потерявших на войне конечности.

Это первое заведение в Украине, где спортивный клуб людей с инвалидностью интегрирован в коммунальное лечебное учреждение.

«Современное оборудование, тренажёры. Операционная для реконструкции и современного протезирования. Высокотехнологичный сканер, благодаря которому можно сделать точную 3D модель части тела с подбором оттенка кожи. Комфортные палаты. Разработан маршрут реабилитации. Здесь созданы все условия как для пациентов, так и для персонала. Мы делали и будем делать всё, чтобы защитники Украины получали качественные медицинские услуги и чувствовали заботу Одессы», – отметил Геннадий Труханов.

Мощность отделения рассчитана на 30 коек. Для удобства пациентов и получения дополнительной информации работает круглосуточный call-центр заведения по тел. (048) 70-59-103.

Одесса News информировала, что 7 июля 2024 года в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных моряков.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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