Определились все 24 участника футбольного Евро-2024 

Украина, Грузия и Польша стали победителями финалов отбора на чемпионат Европы 2024 года по футболу и вышли на Евро, которое летом пройдёт в Германии.

Об этом 26 марта сообщается на сайте УЕФА.

Так, в финальном стыковом матче пути А Польша в серии послематчевых пенальти выиграла у Уэльса 5:4 (в основное и дополнительное время команды голов не забили).

Со счетом 0:0 также завершился финальный поединок пути С между Грузией и Грецией, а послематчевые пенальти лучше пробили грузинские футболисты – 4:2. Сборная Грузии впервые сыграет на Евро.

Голы в основное время забивали в финале пути В – сборная Украины со счётом 2:1 победила команду Исландии и в 4-й раз подряд вышла на Евро.

Таким образом, определились все участники Евро-24:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария; Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

Испания, Хорватия, Италия, Албания; Группа C : Словения, Дания, Сербия, Англия;

: Словения, Дания, Сербия, Англия; Группа D : Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;

: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция; Группа E : Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина; Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Одесса News информировала, что финальная часть чемпионата Европы 2024 года состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Игры пройдут в 10 городах: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

Слоганом чемпионата Европы в Германии стала фраза «Объединённые футболом. Едины в самом сердце Европы».

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