В Харькове снесли памятник Александру Невскому

В Харькове снесли памятник новгородскому князю Александру Невскому.

Об этом сообщает Общественное.

» Утром 19 мая в Харькове был демонтирован памятник русскому князю Александру Невскому. Памятник с 2004 года стоял в сквере на перекрёстке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского», — говорится в сообщении.

Памятник был демонтирован с помощью тросов и грузовика. Во время падения он повредил пьедестал. Рядом с постаментом во время демонтажа находились люди в военной форме.

Автором памятника является харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов. Монумент был открыт в августе 2004 года к 350-летию со дня основания Харькова.

По словам автора памятника, Невский выглядел так в тот момент, когда произносил слова «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет».

Как сообщала Одесса News, после начала открытого российского вторжения в Украине активизировались антиколониальные практики: по всей стране демонтируют памятники, посвящённые советским или российским деятелям и связанным с Россией историческим событиям, а также переименовывают улицы и другие топографические объекты.

Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти дали разъяснение по поводу сноса памятников и переименования названий, связанных с историей и культурой России и СССР.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.