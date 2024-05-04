Одесские парусники завершили отбор на Олимпийские игры — без успеха

Ведущие яхтсмены Одесской области Алина Шаповалова и Оскар Мадонич завершили отбор на Олимпийские игры.

По информации отделения НОК в Одесской области, 16-летняя Алина (КДЮСШ №13, тренеры – Дамир Накрст, Анатолий Шаповалов, Алексей Каплунов) и 20-летний Оскар (областная ДЮСШ по парусному спорту, тренер – Павел ДОНЦОВ) в «Last Chance Regftta» заняли 15- 29-е места в классах «ILCA 6» и «ILCA 7», где на кону было по 3 олимпийские квоты. Это был заключительный отборочный старт Олимпийских игр.

В соревнованиях женщин («ILCA 6») Алина Шаповалова трижды финишировала в числе первых двух, но в общей сложности набрала 146 очков, чего недостаточно для получения олимпийской квоты.

Оскар сделал хорошую заявку на успех уже в первый день, выиграв первую гонку в регате, а во второй, став 6-м, и после первого дня носил «синюю майку» лидера. К сожалению, далее не сложилось. В итоге – 250 очков.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 1 мая Одесская область имеет только 3 олимпийские лицензии. Первую ещё 9 октября 2022 года завоевала мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко — 5-е место на чемпионате мира, ещё два — в активе саблисток: Елены Кравацкой и Алины Комащук. Завершается олимпийский отбор в конце июня.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy