Пасхальная корзина в этом году обойдётся простому украинцу в 1721 гривну

Чтобы накрыть пасхальный стол экономно, в этом году достаточно будет 1721 гривну на семью.

Такую цифру вывел Укринформ.

Утверждается, что Пасхальная корзина подсчитана из расчёта цен, сложившихся на конец апреля в нескольких супермаркетах, в частности, Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus, из расчёта на семью из 4-х человек.

Так, 1 кг домашней выпечки обойдётся в 189 гривен, десяток яиц — 144 грн, , 0,5 кг твёрдого сыра — 260 грн., 0,5 кг буженины — 270 грн,, столько же сала — 120 грн., 250 г хрена — 25 грн, 0,5 кг мягкого сыра — 117 грн., 200 г сливочного масла — 76 грн, бутылка «Кагора» — 150 грн., водки — 121 грн., 0,5 кг томатов — 59 грн., огурцов — 64 грн., 1 кг яблок — 25 грн.

Одесса News информировала, что в канун Пасхи пиротехникам Одесской области, ежедневно выполняющих чрезвычайно важную и ответственную работу по очистке территорий нашего государства от мин, переданы освящённые куличи, продукты питания и вещи первой необходимости.

Инфографика: Укринформ

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