«Адское искушение» предлагает Одесский драмтеатр

11 мая спектакль «Адское искушение» в Одесском областном академическом драматическом театре.

Премьера драматического мюзикла по пьесе Леси Украинки. Эмоциональная и проницательная игра актёров. Незабываемые впечатления от просмотра.

Блестящая премьера спектакля – это эмоционально выразительная, глубокая история о том, как консервативные взгляды, эгоизм и жажда безграничной власти над другими сосуществуют в обществе со стремлением быть свободными – в чувствах и действиях. Что победит и какие последствия будет иметь для героев – увидите в ярком мюзикле, эпиграфом для которого выбраны строки Леси Украинки: «То не любов, що душу відміняє, А ланцюги, що волю нам вбивають, Переступивши всі закони неба. То шлях людей у саме пекло, В бездоння кинувши серця».

Продолжительность спектакля – 2 часа.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

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