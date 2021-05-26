В Одессе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд

В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд.

Как передаёт корреспондент Одесса News, ремонт на улице Новощепной ряд идёт полным ходом. Тут монтируются дорожные металлические заграждения и проводится их окраска, укладывается тротуарная и дорожная брусчатка. Отдельные участки имеют вполне завершённый вид.



Кипят работы и в районе ул.Новощепной ряд угол улицы Преображенской, где не так давно тоже начался капитальный ремонт. Здесь сегодня сгружали трубы — устраняют последствия недавнего прорыва воды. Место прорыва напоминает болото, которое с трудом преодолевают одесситы.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета обещает в декабре следующего года выполнить работы по капитальному ремонту улицы Преображенской (от участка ул.Пантелеймоновской до ул. Новощепной ряд).

Как сообщала Одесса News, Деволановский спуск в Одессе в ожидании капитального ремонта.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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