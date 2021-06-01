У порта «Южный» новый директор

Кабинет Министров Украины 31 мая назначил на должность директора ГП «Морской торговый порт «Южный» Александра Олейника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Кабинет Министров Украины согласовал назначение на должность директора ГП «Морской торговый порт «Южный»» Александра Олейника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Олийнык назначен вместо Сергея Ковшара, который продолжит свою работу в отрасли.

Александр Олейник с ноября 2019 года до августа 2020 года был и.о. директора ГП «МТП «Южный»». До этого он долгое время занимал должность директора ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Кстати. Порт «Южный» специализируется на перегрузке навалочных, генеральных, наливных, химических грузов и удобрений, в том числе руды, угля, металла, окатышей, карбамида, аммиака, метанола, зерна, пальмового масла, нефти и нефтепродуктов.

На сегодняшний день морпорт — единственный в Черноморско-Азовском бассейне, который в состоянии принимать суда грузоподъёмностью более 200 тыс. тонн и с максимальной осадкой 18,9 м, что позволяет портовым мощностям регулярно устанавливать рекордные показатели. На сегодняшний день портовые операторы морского порта «Южный» обрабатывают треть от всего объёма перерабатываемых грузов всеми морскими портами Украины.

Как сообщала Одесса News, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в марте 2021 года отстранила от должности заместителя директора порта Южный Романа Инде, подозреваемого в коррупции.

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