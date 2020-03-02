Одесские баскетбольные команды проиграли на выезде

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

«Днепр» на своей площадке победил БК «Одесса» 95:70, а «Харьковские Соколы» сенсационно победили «Химик» (Южный) 77:76, о чём сообщается на сайтах баскетбольных клубов.

Лидер чемпионата — «Днепр» не имел проблем в домашнем матче против «Одессы» — 95:70. Самый результативный игрок поединка: Джаред Террелл (23) — «Днепр».

«В третий раз в этом сезоне «Одесса» встречается на паркете с лидером Чемпионата Суперлиги Пари-Матч — БК «Днепр», и в третий раз нашим баскетболистам не удаётся одолеть соперника», — говорится в сообщении.

Аутсайдеры чемпионата «Харьковские Соколы» сенсационно обыграли действующего чемпиона — «Химик» 77:76. Это лишь третья победа в сезоне команды из Харькова.

Лидирует в чемпионате «Днепр» — 43 (24). На втором месте «Прометей» — 39 (23). «Киев-Баскет» занимает третью позицию — 38 (22).

Как сообщала Одесса News, 28 февраля в баскетбольной Суперлиге «Днепр» дома победил действующего чемпиона — «Химик» (Южный) 95:80, «Харьковские Соколы» дома на последних секундах проиграли «Одессе» 86:89.

Фото: Укринформ, БК «Одесса» и «Химик»