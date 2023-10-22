«Черноморец» нанёс крупное поражение закарпатскому «Минаю»

«Моряки» выиграли 3:0 у команды «Минай» из Закарпатья.

Об этом сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

Отмечается, что после двух «сухих» поединков в чемпионате Украинской Премьер-лиги «Черноморец» провёл победный и результативный матч.

«Игра стартовала с двух опасных штрафных в исполнении Александра Васильева и Ореста Кузика. А счёт хозяева поля открыли после очередной массированной атаки. Самсон Иеде сделал прострел с правого фланга, а Андрей Штогрин пяткой переправил мяч в ворота Бандуры», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Во второй половине тайма гости на время завладели преимуществом. И даже могли получить право на пенальти. Но VAR не нашёл в спорном эпизоде в штрафной одесситов никакого криминала. Первые 15 минут второго тайма прошли в спокойной почти безмоментной атмосфере. А потом моряки прибавили в скорости, и моменты начали появляться у ворот «Миная» с большей регулярностью.

Андрей Штогрин сделал счёт 2:0. Атаку начал фирменным спуртом Владимир Салюк. Далее наш защитник подключил к атаке Зиги Бадибангу, а тот точно подал на голову Андрею Штогрину.

Третий гол в матче тоже не обошёлся без участия Штогрина. Андрей сместился с левого фланга в центр и сделал блестящую передачу на Ореста Кузика. Дальше было дело техники – 3:0.

«Очередная победа дома, третий сухой матч для Даниила Варакуты и уже четвёртый гол в чемпионате для Андрея Штогрина», — резюмируется в публикации.

Таким образом, после победы подопечные Романа Григорчука поднялись на вторую строчку таблицы, имея в активе 19 очков после 11 матчей. «Минай» находится на последнем месте турнирной таблицы с четырьмя пунктами.

Одесса News сообщала, как «Кривбасс» на своём поле одолел футбольную команду «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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