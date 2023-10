Песня воскресенья на Одесса News: TVORCHI, «Разом»

Музыкальная группа TVORCHI накануне своего тура по городам Украины представила кинематографическую видеоработу на новый сингл «Разом», который посвятила единству нации в бурное время.

Об этом сообщает Укринформ.

«Трек «Разом» мы написали после первой части нашего всеукраинского тура. Мы дали концерты в 11 городах Украины, и в каждом городе, где были, в каждом зале видели людей, желающих одного – мира и победы. Тысячи людей, объединённых одним единственным желанием. Это единство – движущая сила, о которой иногда под бременем обстоятельств мы забываем и в то же время становимся очень уязвимыми», — рассказали TVORCHI.

Клип начинается с цитаты африканской поговорки, звучащей голосом солиста TVORCHI Джеффри: «Если хочешь идти быстро – иди один. Если хочешь уходить далеко – идите вместе».

Видео нзаполнено аллегориями и глубокими смыслами.

Участники группы в громоздких многослойных образах идут бок о бок против сильных порывов сбивающих с ног ветра. Именно так артисты в реальности ощущают турбулентный путь, который сегодня проходят украинцы.

Съёмки клипа продолжались более десяти часов на территории кампуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского. Ураган создавался под давлением мощного вентилятора, а костюмы каждого из артистов весили более 10 килограммов.

«Мы пытались передать то эмоциональное состояние, в котором большинство из нас живёт сейчас. Мы люди, противостоящие огромному порыву ветра. Этот ветер символизирует сложность пути: чем сильнее дует, тем сложнее нам приходится идти вперёд. И когда мы идём в одиночку, то не можем выдержать этот поток, он нас сносит, но когда мы держимся вместе, можем преодолеть всё», — рассказал об идее видео режиссёр Руслан Махов.

«Пока мы вместе делимся теплом – жизнь имеет смысл», – слова из трека «Разом», которые TVORCHI выделяют как главную идею песни.

You see,

If you want to get somewhere fast,

You can make the journey yourself,

But if you want to get far,

You’ll have to do it together.

Буває так, я відчуваю,

Попутний вітер нас несе

А іноді собі блукаю,

Шукаю, вихід де

Але це життя

Давай будем вище, будем вище, будем вище

Вже минулого нема,

А майбутнє ближче, буде ліпше, буде ліпше

Поки ми разом,

Ділимось теплом,

Життя має сенс

Поки пливе світ,

Відчувай свій біт,

Свій космічний денс

І кожен день — це новий шанс

Відчути свою власну хвилю

Не страшно втратити баланс,

Страшніше, коли втратив крила

Послухай, так

Моя відповідь світу навколо

Послухай, так

Серце вистоїть

Знову і знову

Буває так, я відчуваю,

Попутний вітер нас несе

А іноді собі блукаю,

Шукаю, вихід де

Але це життя

Давай будем вище, будем вище, будем вище

Вже минулого нема,

А майбутнє ближче, буде ліпше, буде ліпше.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Мамині слова» в исполнении группы «Без обмежень».

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy