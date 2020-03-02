Сенсация: На Земле нашли существо, живущее без кислорода

Учёные обнаружили паразита, похожего на медузу, который может жить без кислорода.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

«Учёные обнаружили, что у паразита, похожего на медузу, нет митохондриального генома — это первый многоклеточный организм, у которого обнаружено его отсутствие», — говорится в сообщении.

Это означает, что это существо, паразит Henneguya salminicola, не нуждается в кислороде.

Как известно, в каждой клетке нашего тела, кроме эритроцитов, содержится большое количество митохондрий, которые необходимы для процесса дыхания.

Современным учёным известны способности некоторых организмов выживать при минимальном количестве кислорода в среде, однако исследования Henneguya salminicola показали, что это существо обходится без кислорода вообще.

Внутри своего носителя (лосося) Henneguya salminicola может выжить в безвоздушных условиях.

Как выяснили учёные, в ходе эволюции Henneguya salminicola потерял свои митохондрии и адаптировался к безвоздушной среде.

Авторы исследования во главе с Даяной Яхаломи из Тель-Авивского университета в Израиле уверяют, что кроме большего понимания жизни здесь, на Земле, их открытие может сыграть роль в поиске и внеземной жизни тоже.

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