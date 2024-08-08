В Одессе через суд обязали владельца восстановить особняк Гавсевича

Одесская областная прокуратура через суд обязала владельца восстановить здание – памятник градостроительства и архитектуры местного значения в парке Шевченко – старинный особняк Гавсевича.

Об этом сообщила Одесская облпрокуратура.

Следствие установило, что владелец здания не обеспечил содержание памятника в надлежащем техническом состоянии и под видом выполнения реставрационных работ демонтировал большинство конструкций особняка, что привело к разрушению объекта. Об этом информировала Одесса News.

«По иску Одесской областной прокуратуры в судебном порядке обязано владельца восстановить здание – памятник градостроительства и архитектуры местного значения – старинный особняк Гавсевича, площадью 1168,5 м², расположенный в историческом центре города», – говорится в сообщении.

Для справки. Согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007 здание по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1 – «Особняк Гавсевича» (архитектор Самуил Гальперсон), построенное в 1903 году, признано памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взято под охрану государства.

Одесса News информировала, что Одесский городской голова Геннадий Труханов, посетивший 3 июля 2023 года территорию за строительным забором у практически уничтоженного здания на Черноморской, обвинил Одесскую облгосадминистрацию, департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия которой санкционировал проведённые на этом объекте работы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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