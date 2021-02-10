С шумом, пылью и тоннами мусора: снос дома на Деволановском спуске в Одессе

На Деволановском спуске в Одессе начали разбирать рухнувший 3 февраля заброшенный дом №11.

По данным «Пушкинской«, работы проводит владелец здания.



Как сообщил председатель Приморской райадминистрации Марат Королёв, городские власти и собственник заброшенного дома договорились, что последний демонтирует все аварийные элементы. Также за его счёт будет восстановлен повреждённый лестничный марш.

На следующем этапе, как отметил Королёв, владелец руин должен предоставить мэрии проект того, что он предлагает здесь сделать. При этом, по его словам, в мэрии против высотного строительства на Деволановском спуске.

«Позиция мэрии — никакого высотного строительства на этом месте не планируется. Проектное предложение в дальнейшем будет обсуждаться на депутатских комиссиях и в управлении архитектуры», — сообщил Марат Королёв.

Как сообщала Одесса News, утром 3 февраля на Деволановском спуске обрушилась стена здания №11, которое долгое время стоит заброшенным. По официальным данным, в результате обрушения люди не пострадали.

В 2020 году мэрия начала капитальный ремонт Деволановского спуска. Из городского бюджета на это планируют потратить 193 миллиона гривен. Здесь заменят все коммуникации: канализацию, ливнёвку, коллектор, водопровод, отремонтируют дорогу и тротуары, сделают наружное освещение.

Тендер на капремонт выиграла компания депутата Одесского горсовета от промэрской партии «Доверяй делам» Юрия Шумахера «Ростдорстрой».

Фото: Одесса News, Пушкинская

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