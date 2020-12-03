Вадим Рабинович сообщил одесситам печальную новость

Сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОП-ЗЖ), народный депутат Украины Рады Вадим Рабинович заявил о предательстве во фракции своей политсилы в Одесском горсовете.

По мнению политика, которое он выразил на своей странице в Facebook, мэр Одессы Геннадий Труханов подкупил новоизбранного депутата от ОП-ЗЖ Михаила Кучука, в результате чего тот пошёл на сотрудничество с муниципальной властью и был избран заместителем городского головы.

«Дорогие одесситы! К сожалению, сообщу печальную новость — предательство проникло в ряды нашей фракции в городском совете Одессы. Сегодня член нашей фракции МИХАИЛ КУЧУК, которого подкупил мэр Труханов, стал заместителем мэра Одессы. Конечно же, он немедленно будет изгнан из фракции!», — сообщил Вадим Рабинович.



Кроме такой меры наказание, как изгнание из фракции, Вадим Рабинович объявил о создании так называемой «Доски позора», на которую будут заноситься все, кто, по его мнению предал партию.

«Но это не всё — такое не должно пройти безнаказанно! Мы создадим «ДОСКУ ПОЗОРА» людей, которые предали одесситов! И огромными грязными буквами там будет записана навсегда (!) фамилия предателя Михаила Кучука», — написал Рабинович и пообещал «немедленно тщательное внутрипартийное расследование того, кто рекомендовал предателя в списки».

Рабинович понимает, что случившееся не украшает партию, «в любом случае — ответственность ляжет пятном на репутацию городской организации».

«Предательство — это политическое преступление!», — резюмировал один из лидеров ОП-ЗЖ.

Как сообщается на сайте политпартии ОП-ЗЖ, Кучук уже сдал депутатский мандат.

«Сложение Михаилом Кучуком депутатских полномочий и переход на должность вице-мэра Одессы – его личное решение», — говорится в сообщении. «Фракция ОП-ЗЖ находится в оппозиции к городским властям и не делегировала своих представителей в команду мэра Труханова», — подчеркнули в политсиле. Одесские оппозиционеры отметили, что даже этот негативный пример свидетельствует о том, что в ОП-ЗЖ собраны профессионалы высокого уровня, способные сразу занять высокие должности во власти. «Одесситы даже на этом примере могут увидеть, что в команде ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ собраны профессионалы такого уровня, что это признаётся даже нашими политическими оппонентами», — резюмировали в Одесской ОП-ЗЖ.

Кстати. Михаил Кучук — одессит, ему 65 лет. В 1994-1998, 2005-2010 годах был заместителем мэра Одессы Эдуарда Гурвица по вопросам строительства. С 2006 по 2010 год — депутат облсовета от «Нашей Украины», с 2010 по 2015 год — от «Фронта перемен». С 2011 года — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.