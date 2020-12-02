На Платоновском молу Одесского порта восстанавливают железную дорогу

Одесский морской порт восстанавливает железнодорожные пути №31-32 на причалах №9-10 Карантинной гавани.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что перевозка грузов по этим железнодорожным веткам была прекращена в начале 2000-х годов. Работы по их восстановлению начались в середине этого года по просьбе стивидорной компании, которая развивает свой бизнес в Одесском порту. По состоянию на начало декабря выполнено 60% оговорённого в контракте объёма работ.

«Каждая ветка имеет протяженность более 180 метров и обеспечивает возможность захода состава из 13 грузовых вагонов», — говорится в сообщении.

«Портовый оператор «Новолог», который длительное время эксплуатирует мощности Платоновского мола, в последние два года значительно нарастил грузооборот и диверсифицировал номенклатуру перерабатываемых грузов, — комментирует начальник администрации порта Руслан Сахаутдинов. – У нас было несколько встреч с дирекцией компании, где мы наметили контуры первоочередных мероприятий по развитию инфраструктуры под новые грузопотоки. Первым шагом станет восстановление железнодорожных путей на причалах 9-10, которые дают возможность дополнительно выставлять под выгрузку 26 вагонов. Долго не могли запустить этот проект, и вот, наконец-то, в четвёртом квартале работы были начаты после проведения торгов на платформе «Прозорро» и заключения соответствующего договора. В настоящее время финансирование проекта, завоз материалов и собственно строительство ведётся в графике, и есть все основания полагать, что до конца текущего года новые фронты выгрузки будут введены в эксплуатацию».



Подчёркивается, что восстановление железнодорожных путей №№31-32 подрядчик начал с реконструкции самого сложного узла – стрелочного перевода, который регулирует подачу подвижного состава как на причалы и тыловые площади Платоновского мола, так и на причалы №№7-8 соседней Бакалейной набережной. Сложность заключалась в том, что работы нужно было вести поэтапно, в условиях интенсивного трафика технологического транспорта.

Теперь строителям предстоит не менее сложная задача – монтаж железнодорожного полотна способом засверливания фиксирующих стяжек в бетонную плиту верхнего строения причала (конструкция причалов №№9-10 – эстакадного типа). Затем будут уложены рельсы и проведено асфальтирование.

Как сообщала Одесса News, вторая очередь реконструкции причала №7 Карантинной гавани в Одесском порту завершится в 2021 году.

Фото: Администрация Одесского морпорта