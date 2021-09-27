«Меловинаторы» продлили своему кумиру жизнь на проекте «Танцы со звёздами»

Прошедшим воскресным вечером телеканал «1+1» показал новый, четвёртый, выпуск шоу «Танцы со звёздами», в котором принимает участие одессит, эпатажный певец MELOVIN.

Без эпатажа не обошлось и на этот раз. Перед танцем одессит поведал миру о своём первом сексе, случившемся с ним в 2020 году, когда ему исполнилось 23 года. «С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнёру», — сказал певец.

MELOVIN (по-одесски — Костя Бочаров) станцевал аргентинское танго. Его он анонсировал как танец, который будет как первый секс в вашей жизни».

Однако, Екатерине Кухар танец одессита не понравился, что он во всех танцах одинаков и хотела, чтоб Бочаров наконец снял с себя маску, и вообще: «Пришло время отдавать проценты за кредит доверия, предоставленный вам зрителями. Я бы с удовольствием бросила вам спасательный жилет, но сможете ли вы им воспользоваться, Мэл? Или будете идти на дно?»

Позже певец эмоционально отреагировал: «Знаете, Катя, чего вам не хватает? Спасательного круга. Поскольку в своё время он вам не помог».

Влад Яма сказал, комментируя танец MELOVINа, что он никого не оставляет равнодушным.

Пять баллов поставил танцевальной паре Макс Чмерковский, 4 — Кухар и 6 — Яма.

Фаны одессита, которых ведущий Юрий Горбунов называет «меловинаторами», поддержали своего кумира и на этот раз. Певцу часто указывают на то, что он может держаться в шоу за счёт фанатов. MELOVIN ответил на это: «Друзья, та кто вам запрещает нажить себе огромную армию фанов? Надо задуматься над тем, интересные ли вы…».

А вылетели из шоу Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Одесса News сообщала, как MELOVIN на музыкальном фестивале Atlas Weekend в июле 2021 года в Киеве, поцеловался на сцене с парнем и размахивал флагом ЛГБТ.

Фото: 1+1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.