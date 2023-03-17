ВВС США направили новый беспилотник-разведчик в Чёрное море

Военно-воздушные силы США направили новый разведывательный беспилотник в сторону оккупированного Россией украинского Крыма.

Об этом 17 марта сообщают «Крым.Реалии«.

По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным Forte10 направлялся к Чёрному морю, однако в акваторию к полудню так и не зашёл и находится в воздушном пространстве Румынии.

Вероятно, радиуса сканирования RQ-4 достаточно, чтобы отследить действия России, но при этом не заходить в акваторию.

По последним данным, американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 всё-таки зашёл в акваторию Чёрного моря.

Как сообщала Одесса News, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошёл 14 марта над международными водами в Чёрном море. В минобороны РФ в тот день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам «в результате резкого маневрирования перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты» и «столкнулся с водной поверхностью». При этом самолёты РФ «благополучно вернулись на аэродром базирования».

По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолёта.

15 марта министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что «Соединённые Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

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