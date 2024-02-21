Житель Одессы задержан полицией при продаже автомата Калашникова с патронами

Полицейские разоблачили жителя Одессы в незаконном сбыте оружия и боевых припасов.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что горожанин подыскивает покупателя на автомат Калашникова и 30 патронов к нему. Незаконный товар он продавал за 15 тысяч гривен.

Отмечается, что, проведя ряд следственно-розыскных мероприятий, правоохранители задокументировали сделку, которую злоумышленник провёл в одном из дворов у многоэтажки на улице Героев Пограничников.

«Из незаконного обращения полицейские изъяли автомат с патронами, а также деньги, полученные правонарушителем за них от «клиента». Экспертиза показала, что оружие относится к огнестрельному, изготовлено промышленным способом, исправно и пригодно к стрельбе, а патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, изготовленные промышленным способом», — говорится в полицейском сообщении.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины, то есть в приобретении, ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Правонарушителю грозит от трёх до семи лет тюрьмы.

Следователи ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ходе следствия полицейские будут устанавливать, откуда у правонарушителя оружие с патронами.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года в Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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