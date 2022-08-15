Голливудская звезда Лиев Шрайбер прибыл в Украину

Американский актёр, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер прибыл в Украину.

Об этом 15 августа в эфире украинского национального телемарафона «Єдині новини» сообщил журналист ТСН Дмитрий Фурдак.

Видео опубликовано в Facebook на странице проекта United24, амбассадором которого он является.

В репортаже отмечается, что это второй визит знаменитости в Украину после полномасштабного вторжения РФ – в марте актёр посетил Львов.

В этот раз Шрайбер прибыл в Киев на поезде из Польши.

Шрайбер имеет украинские корни. У его деда было украино-польское происхождение.

В фильмографии актёра 60 картин. Он наиболее известен по лентам «Крик», «Ураган», «Цена страха», «Проект 281», «Маньчжурский кандидат», «Разрисованная вуаль», «Люди Икс: Начало. Росомаха», сериалу «Рэй Донован». В 2005 году в Украине сняли фильм «И всё осветилось» по сценарию Шрайбера.

В начале июля стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года американская актриса Джессика Честейн приехала в Украину и встречалась с Президентом Зеленским.

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